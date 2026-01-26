Visa globaler Sponsor des ersten FIFA-Meisterpokals der Frauen 2026™

Gemeinsames Engagement von Visa und seinem langjährigen Partner FIFA für die Entwicklung und die Präsenz des Frauenfussballs

Wichtigste Einzelauszeichnungen bei der Finalrunde am 28. Januar und 1. Februar in London von Visa präsentiert

Informationen zu Tickets für das historische Turnier auf FIFA.com/tickets

Visa, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich des digitalen Zahlungsverkehrs sowie FIFA-Partner seit 2017, ist globaler Sponsor des ersten FIFA-Meisterpokals der Frauen™. Im Rahmen des Sponsorings wird Visa bei den Halbfinals, dem Spiel um Platz drei sowie beim Finale die Auszeichnungen für die jeweils beste Spielerin präsentieren. Das globale Unternehmen ist zudem Titelsponsor der Auszeichnung für die beste Spielerin des Turniers.

„Wir freuen uns sehr, dass Visa als globaler Sponsor den ersten FIFA-Meisterpokal der Frauen unterstützt, bei dem die Meister aller Konföderationen auf einer wahrlich globalen Bühne spielen werden“ sagte FIFA-Fussballdirektorin Jill Ellis.

„Dieser Wettbewerb verleiht dem Frauenklubfussball ein neues Gesicht. Wir sind stolz, bei diesem für den Frauenfussball wegweisenden Moment auf die Innovation und Ausstrahlung von Visa zählen zu dürfen.“

„Visa freut sich, seine langjährige Partnerschaft mit der FIFA auf die erste Ausgabe des FIFA-Meisterpokals der Frauen auszudehnen“, betonte Andrea Fairchild, erste Vizepräsidentin für globale Sponsoringstrategie bei Visa.

„Dieses neue Turnier ist Sinnbild für die unglaubliche Dynamik des Frauenfussballs und dessen Wachstumsimpulse auf und neben dem Platz. Wir können es kaum erwarten, noch mehr Menschen für diesen Sport zu begeistern.“

Mit dem FIFA-Meisterpokal der Frauen™ beginnt im Frauenklubfussball ein neues Zeitalter. Erstmals spielen die Meister aller Kontinente um einen globalen Titel und küren den ersten interkontinentalen Frauenklubmeister.

Die beiden Halbfinalspiele werden am Mittwoch, 28. Januar 2026, im Brentford-Stadion ausgetragen. Die Fans können sich auf zwei hochkarätige Duelle freuen. Im ersten Halbfinale um 13:30 Uhr trifft Concacaf-Meister Gotham FC (USA) auf den SC Corinthians (Brasilien), Titelhalter der CONMEBOL Libertadores Femenina. Um 19 Uhr folgt die Begegnung zwischen dem Arsenal Women FC (England), Gewinner der UEFA Women’s Champions League, und ASFAR (Marokko), Sieger der CAF Women’s Champions League 2025.

Am Sonntag, 1. Februar, wird im Arsenal-Stadion der erste Interkontinentalmeister im Frauenklubfussball gekürt. Nach dem Spiel um Platz drei um 15:45 Uhr erlebt die Premiere des FIFA-Meisterpokals der Frauen™ mit dem Finale um 19 Uhr ihren Höhepunkt.