Verlängerung der globalen FIFA-Partnerschaft mit Visa, einschliesslich der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Visa bleibt weltweit der offizielle Zahlungstechnologiepartner bei FIFA-Aktivitäten und garantiert den begeisterten Fans vor Ort so ein nahtloses und sicheres Geschäftserlebnis. Visa-Karteninhaber erhalten im Rahmen der Partnerschaft exklusiven und unmittelbaren Zugang zu FIFA-Turnieren, Vorverkaufsveranstaltungen und sonstigen innovativen Aktionen, u. a. in FIFA-Läden und online auf store.fifa.com.

Auf der Grundlage eines damit verbundenen Visa-Konzepts ( „Digital Fans: How Connected Experiences Can Power the Future of Fandom“ ) werden Visa und die FIFA gemeinsam weitere Schritte prüfen, um die Reise und das Erlebnis der Fans bei der bislang grössten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ sowie bei weiteren FIFA-Turnieren noch weiter zu verbessern.

FIFA-Handelsdirektor Romy Gai sagte: „Seit 2007 hat Visa das Zahlungsverfahren bei über 40 FIFA-Veranstaltungen markant verbessert, zuletzt bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft in Katar sowie bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft im letzten Jahr in Australien und Neuseeland 2023, die zahlreiche Rekorde gebrochen hat. Nachdem die FIFA und Visa das Fanerlebnis während der 16-jährigen Partnerschaft bereits enorm gesteigert haben, ist für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 die ganze Aufmerksamkeit auf ein modernes, digitales, individuelles und reibungsloses Geschäftserlebnis gerichtet.“

Visa-Marketingdirektor Frank Cooper merkte an: „Mit der Partnerschaft mit der FIFA will Visa insbesondere Fans und Athleten ein besseres Erlebnis bieten. Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 bietet Visa die einmalige Chance, dieses Ziel zu erreichen. Wettkampfsport ist nicht nur Unterhaltung, sondern auch ein florierendes Geschäft. Visa kann so an der Schnittstelle zwischen Kultur und Wirtschaft tätig sein und die hohen Erwartungen der Karteninhaber am Spieltag erfüllen, egal, ob diese das Geschehen von ihrem Wohnzimmer aus oder mitten im Stadion verfolgen.“