Valvoline Global offizieller Förderer der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™

Das Sponsoring der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ von Valvoline Global ist Ausdruck des schnellen internationalen Wachstums des Unternehmens. Das fast 160-jährige Unternehmen, das in über 140 Ländern und Gebieten tätig ist, gehört zu den am schnellsten wachsenden Schmierstoffmarken der Welt. Mit 48 Nationalteams und 104 Spielen in 16 Städten in Kanada, Mexiko und den USA präsentiert sich die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 2026 so inklusiv wie nie zuvor. Valvoline Global bietet den Fans an ausgewählten Spielorten einzigartige Erlebnisse und exklusive Aktionen mit wichtigen Einzelhandelspartnern. Einzelheiten werden im weiteren Verlauf des Jahres mitgeteilt. „Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26 bringt die Menschen zusammen wie kaum etwas sonst – durch Begeisterung, Leistung und die Kraft des Möglichen“, sagte Jamal Muashsher, Geschäftsführer von Valvoline Global.