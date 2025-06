The Home Depot offizieller Partner der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ in Nordamerika

Die FIFA freut sich, The Home Depot als offiziellen Partner der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ in Nordamerika willkommen zu heissen und damit das Engagement des Unternehmens für den Fussball in der Region zu stärken. Die Partnerschaft kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt des Turniers: Nach der abgeschlossenen Gruppenphase treten 16 Teams in der K.-o.-Phase gegeneinander an, mit dem Ziel, am Sonntag, 13. Juli, im MetLife-Stadion in New York/New Jersey, die neue einzigartige Turniertrophäe zu gewinnen. FIFA-Handelsdirektor Romy Gai sagte: „Wir freuen uns sehr, die Zusammenarbeit mit The Home Depot zu vertiefen, während die erste Ausgabe der neuen FIFA Klub-Weltmeisterschaft in die entscheidende Phase geht. The Home Depot ist tief in den Gemeinden Nordamerikas verwurzelt und damit ein idealer Partner für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025.“ „Das Turnier, das bei den ersten 48 Spielen fast 1,7 Millionen Fans in die Stadien lockte, zeigt bereits die Begeisterung für den Fussball in der Region. Mit The Home Depot an Bord freuen wir uns darauf, auf dem Weg zum Finale noch mehr Fans zu erreichen.“ Allison Kolber, Vizepräsidentin für integriertes Marketing bei The Home Depot, fügte hinzu: „Wir sind stolz, Teil der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 zu sein und damit auf unserer Partnerschaft für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ aufzubauen. Wir schätzen die Verbindung mit unseren Kunden durch die Kraft des Sports sehr und freuen uns darauf, die Fussballbegeisterung durch diese Partnerschaft erlebbar zu machen.“ The Home Depot wird während der verbleibenden Dauer des Turniers präsent sein und seine Aktivitäten in der Region und mit der FIFA bis 2026 fortsetzen.