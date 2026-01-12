Stats Perform von der FIFA zum ersten offiziellen weltweiten Anbieter von Wettdaten und -streamingrechten ernannt, einschliesslich exklusiver Rechte für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Weltweite Erhebung und Verteilung offizieller FIFA-Daten an lizenzierte Wettanbieter durch Opta- und RunningBall-Teams von Stats Perform

Offizielle Übertragung von Livestreams von FIFA-Wettbewerben an lizenzierte Sportwettenanbieter, einschliesslich der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ und der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ sowie Tausender anderer Spiele von FIFA-Mitgliedsverbänden via FIFA+

„Diese innovative Partnerschaft bietet grossartige Möglichkeiten, offizielle Produkte im Interesse des Fussballs und seiner Fans bereitzustellen“, so FIFA-Handelsdirektor Romy Gai

Stats Perform, KI- und Datenpionier im Sport, wurde von der FIFA zum ersten offiziellen Anbieter von Wettdaten und Streamingrechten ernannt.

Die wegweisende mehrjährige Vereinbarung gewährt Stats Perform exklusive Rechte zur Verbreitung offizieller Wettdaten und Livestreams für ausgewählte FIFA-Wettbewerbe, darunter alle 104 Spiele der vergrösserten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ sowie Spiele der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™, der FIFA Futsal-Weltmeisterschaft 2028™, der FIFA Frauen-Futsal-Weltmeisterschaft 2029™, der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft™ 2026 und 2028, der FIFA U-20-Weltmeisterschaft™ 2027 und 2029 sowie des FIFA-Interkontinental-Pokals™ von 2026 bis 2029. Eingeschlossen sind auch exklusive Wettrechte für Tausende Spiele pro Saison von Wettbewerben der FIFA-Mitgliedsverbänden über FIFA+.

Vom agilen RunningBall-Team von Stats Perform werden ultraschnelle offizielle FIFA-Wettdaten erhoben und exklusiv an lizenzierte Sportwettenanbieter für die Modellierung, den Handel, die Abrechnung und die In-Play-Frontend-Nutzung für in der Vereinbarung enthaltene Wettbewerbe verteilt. Vom weltweit renommierten Opta-Team werden ausserdem exklusiv offizielle Spielerstatistiken, Einblicke, Live-Ergebnisse und Spieltracker für Sportwetten angeboten.

FIFA-Handelsdirektor Romy Gai erklärte: „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Stats Perform, einem weltweit führenden Anbieter von Sportdaten. Diese innovative Partnerschaft bietet grossartige Möglichkeiten, offizielle Produkte im Interesse des Fussballs und seiner Fans bereitzustellen.“

Stats Perform waltet in ausgewählten Gebieten zudem als offizieller Vertriebspartner von FIFA-Live-Spielstreams für Kunden lizenzierter Sportwettenanbieter. Dies beinhaltet die exklusive Verbreitung von Streams der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ und der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™ über den preisgekrönten, KI-gestützten Bet-LiveStreams-Dienst von Stats Perform.

Die Integritätsdivision von Stats Perform unterstützt die FIFA-Integritätsabteilung im Rahmen der Partnerschaft ferner bei Inhalten von FIFA-Mitgliedsverbänden auf FIFA+.