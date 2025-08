Start des exklusiven Visa-Vorverkaufs für die FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft VAE Dubai 2024™

Tickets für das elftägige Turnier in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten jetzt erhältlich

Die 12. Ausgabe der FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft™ beginnt am 15. Februar in Dubai, wenn die 16 besten Teams der Welt um die WM-Krone kämpfen.

Die Auslosung im Oktober 2023 hat viele attraktive Begegnungen ergeben. Los geht es mit der Gruppenphase, in der in vier Vierergruppen im Meisterschaftsmodus gespielt wird, gefolgt von der K.-o.-Phase mit Viertel- und Halbfinale sowie dem Finale. Während elf Tagen ist im Design-District-Stadion von Dubai ein grosses Spektakel in einer familienfreundlichen Atmosphäre garantiert.