Qatar Airways offizielle Partner-Fluggesellschaft der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™

Badr Mohammed al-Meer, Geschäftsführer der Qatar Airways Group, ergänzte: „Die neue Vereinbarung mit der FIFA unterstreicht, was uns besonders am Herzen liegt, nämlich die Zusammenarbeit mit diesem prestigeträchtigen Wettbewerb, um die Fans näher ans Geschehen heranzubringen. Die Präsenz von Qatar Airways bei diesem wegweisenden Turnier geht weit über den Markenauftritt hinaus. Wir bieten Fans ein noch besseres Erlebnis und vernetzen Menschen über unser globales Streckennetz mit über 170 Reisezielen, darunter elf Flughäfen in den USA. Wir sind stolz, bei diesem Turnier dabei zu sein und Spieler, Offizielle und Fans mithilfe des Fussballs und des globalen Reisens zu vereinen.“

Bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ treten 32 der weltbesten Klubs in zwölf Stadien in den USA gegeneinander an. Das Spektakel beginnt am Samstag, 14. Juni, im Hard-Rock-Stadion mit dem Duell zwischen Lionel Messis Inter Miami CF und Al Ahly FC. Den krönenden Abschluss des actiongeladenen Turniers bildet am Sonntag, 13. Juli, das historische Finale in New York/New Jersey.