PIF offizieller Turnierförderer der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

PIF offizieller Turnierförderer der FIFA bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ – PIF-Unternehmen Savvy Games Group und Qiddiya City ebenfalls Teil der Zusammenarbeit

Fortführung der erfolgreichen Partnerschaft bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ sowie des gemeinsamen Engagements des PIF und der FIFA zur Förderung des Fussballs sowie einer stärkeren Beteiligung

Partnerschaft als Ausdruck des anhaltenden und intensiven Engagements des PIF für den Sport

PIF und die FIFA haben den PIF als offiziellen Turnierförderer der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ für Nordamerika und Asien präsentiert. Die Partnerschaft zeugt vom gemeinsamen Engagement zur Förderung des Fussballs auf allen Ebenen, vom Kinder- bis zum Spitzenfussball, sowie einer stärkeren Beteiligung am Sport durch neue Möglichkeiten.

Die PIF-Partnerschaft umfasst die PIF-Unternehmen Savvy Games Group, die im Bereich Videospiele und E-Sport in Saudi-Arabien und weltweit führend ist, sowie Qiddiya City, Saudi-Arabiens künftige Hauptstadt für Unterhaltung, Sport und Kultur. Während des gesamten Turniers bietet der PIF mit seinen Unternehmen unvergessliche Erlebnisse und innovative Initiativen zur Fanbeteiligung, um auf der grössten Bühne der Welt mit der Fussballgemeinschaft in Kontakt zu treten.

Mit 48 Teams findet in diesem Jahr die bislang grösste FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ statt, die die Fans in den drei Austragungsländern und rund um die Welt begeistern wird.

FIFA-Handelsdirektor Romy Gai erklärte: „Wir freuen uns sehr, den PIF bei der diesjährigen bahnbrechenden FIFA Fussball-Weltmeisterschaft als Turnierförderer an Bord zu haben. Gemeinsam arbeiten wir auf ein historisches Turnier hin, das Fans aus aller Welt begeistern und einen wird.“

„Mit dieser Partnerschaft mit dem PIF werden wir den Sport weltweit weiter voranbringen, indem wir neue Möglichkeiten eröffnen, Innovationen fördern, die Jugend einbinden und dafür sorgen, dass Millionen junger Menschen Fussball spielen und von den vielen Vorteilen dieses Sports profitieren können.“

Mohamed al-Sayyad, der beim PIF für die Konzernmarken zuständig ist, sagte: „Der PIF stärkt seine weltweite Präsenz im Sport, wobei der Fussball im Mittelpunkt steht. Mit dieser Partnerschaft setzen wir die Zusammenarbeit mit der FIFA bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr sowie mit der Concacaf fort, um positive und nachhaltige Ergebnisse zu erzielen.“

„Der PIF treibt das weltweite Wachstum des Fussballs weiter voran, indem er den Zugang zum Sport erweitert und Möglichkeiten schafft, von denen Spieler, Fans und der gesamte Fussball profitieren.“

Der Fussball ist ein wichtiger Motor für den gesellschaftlichen Wandel Saudi-Arabiens. Als Ausrichter der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2034™ unterstreicht das Land seine Ambitionen, den globalen Fussball zu fördern und neue Perspektiven für kommende Generationen im In- und Ausland zu schaffen.

Die Partnerschaft zielt auf eine langfristige und aktive Entwicklung des Fussballs, indem die saudische Jugend am Wissen der FIFA teilhaben und sich so weiterbilden kann. Dies entspricht dem anhaltenden Engagement des PIF für den Sport sowie der vom PIF jüngst präsentierten Strategie 2026–2030 in den Bereichen Tourismus, Freizeit und Unterhaltung.