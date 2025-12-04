Partnerschaft zwischen FIFA und Boggi Milano zur Lieferung offizieller Uniformen für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ und die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™

Personalkleidung für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ und die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ von renommiertem italienischem Modehaus

Lancierung einer Lizenzkollektion von Boggi Milano für wichtigste Nationalteamturniere der FIFA

Präsentation der offiziellen Uniform durch FIFA-Präsident Gianni Infantino bei der Endrundenauslosung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Die FIFA präsentiert eine prestigeträchtige vierjährige Partnerschaft mit Boggi Milano als offiziellem Uniformausstatter und offiziellem Lizenznehmer der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ und der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™.

FIFA-Präsident Gianni Infantino wird die neue Uniform bei der spektakulären Endrundenauslosung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ präsentieren, bei der am Freitag, 5. Dezember 2025, um 18 Uhr MEZ in Washington D. C. die Gruppen mit den 48 Teams ausgelost werden, die vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026 in Kanada, Mexiko und den USA um die WM-Krone spielen werden.

Im Rahmen der Partnerschaft mit der FIFA liefert Boggi Milano alle offiziellen Uniformen für das gesamte FIFA-Personal, einschliesslich der Mitglieder des FIFA-Rats, und bietet damit sowohl Männern als auch Frauen eine elegante, praktische und bequeme Kleidung samt Accessoires.

FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström erklärte: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Boggi Milano, einem weltweit renommierten Modehaus, das mit seinem Ruf und seiner Handwerkskunst der ideale Ausstatter für das Personal der grössten und besten Sportveranstaltungen der Welt ist. Die FIFA und Boggi Milano stehen beide für Klasse, Innovation und globale Ausstrahlung. Gemeinsam werden wir unsere Teams auf der Weltbühne noch besser in Szene setzen und für Fans, Partner und Interessengruppen weltweit einen Mehrwert schaffen.“

Die Zusammenarbeit ist ein wichtiger Schritt bei der internationalen Expansion des Modeunternehmens, das an Einzelhandelsstandorten in über 60 Ländern moderne italienische Mode vertreibt. Die Partnerschaft umfasst auch eine Lizenzkollektion für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ und die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™, die auf führenden internationalen Märkten, in den 290 Geschäften von Boggi Milano sowie online erhältlich sein wird. Die von Sport und Eleganz inspirierte Kollektion verbindet raffiniertes Design mit herausragender Qualität und ist so Sinnbild für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ und die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™.

Claudio Zaccardi, Präsident und Geschäftsführer von Boggi Milano, fügte hinzu: „Wir fühlen uns geehrt, mit der FIFA bei einem Projekt zusammenzuarbeiten, das die Welt des Sports und der Eleganz vereint. Mit der Ausstattung des Personals und der Lancierung einer eigenen Kollektion können wir unsere Vision eines zeitgenössischen, inklusiven und internationalen Stils zum Ausdruck bringen und damit erstmals ein globales Publikum ansprechen.“