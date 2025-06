Partnerschaft zwischen dem PIF und der FIFA für FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™

PIF offizieller Partner der am 14. Juni in Miami beginnenden FIFA Klub-Weltmeisterschaft™

Mit dem neuen Format läutet die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ ein neues Kapitel für den Weltfussball ein. Am Turnier, das während einem Monat in elf Städten der USA ausgetragen wird, nehmen 32 der weltbesten Fussballklubs teil, darunter die Champions-League-Sieger aller sechs Konföderationen.

„Alle Partner der ersten FIFA Klub-Weltmeisterschaft mit 32 Teams glauben an unsere Vision eines wirklich globalen Fussballs. Ihre Unterstützung ist entscheidend – nicht nur für den Turniererfolg, sondern auch für nachhaltige Investitionen in die Entwicklung des weltweiten Klubfussballs.“

„Nach unserer Partnerschaft mit der Concacaf im letzten Jahr und den anhaltenden Investitionen in den Sport steht der PIF an der Spitze des weltweiten Wachstums im Fussball. Wir schaffen neue Möglichkeiten, um den Sport weltweit zu fördern.“

Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ wird in zwölf Stadien an elf Spielorten in den USA ausgetragen. Das 63 Spiele umfassende Turnier erreicht seinen Höhepunkt mit dem Finale am Sonntag, 13. Juli 2025, im MetLife-Stadion in New York/New Jersey, wenn der Klubweltmeister gekrönt wird.