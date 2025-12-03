Panini Amerika präsentiert die Titelseite des Sammelalbums von Kanada und den USA für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Feierliche Präsentation der Titelseite für das offizielle Sammelalbum der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ vor der Endrundenauslosung in den USA

2026 grösste Ausgabe des WM-Sammelalbums von Panini

Veröffentlichung der Titelseite für Mexiko in den kommenden Monaten

Während die Spannung auf die Endrundenauslosung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ weiter steigt, hat Panini Amerika das atemberaubende Design für sein legendäres Sammelalbum enthüllt. Die neue Ausgabe steht wiederum Milliarden Fussballfans auf der ganzen Welt zur Verfügung und bietet die Möglichkeit, die beliebten Abziehbilder zu sammeln, während sich Kanada, Mexiko und die USA auf die bislang grösste und beste FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ vorbereiten.

Das Panini-Sammelalbum der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ begeistert Fans und Sammler rund um den Globus seit mehr als einem halben Jahrhundert, indem es Spieler und Teams beim wichtigsten Fussballturnier der Welt in den Blickpunkt rückt. Mit einem Teilnehmerfeld von 48 Teams bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ präsentiert Panini nun das grösste WM-Sammelbuch in seiner Geschichte.

Die globale Titelseite wird in den kommenden Monaten im Vorfeld der Endrunde in Nordamerika enthüllt. Für Mexiko wird ebenfalls eine eigene Titelseite präsentiert. Erstmals überhaupt gibt es damit eine eigene Titelseite für die Region, die die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ ausrichtet. Mit der Veröffentlichung dieser besonderen Titelseite beginnt auch eine zeitlich begrenzte Vorbestellfrist auf Amazon. FIFA-Handelsdirektor Romy Gai erklärte: „Wie die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft ist auch das Panini-Sammelalbum in der globalen Fussballkultur fest verankert. Seit Generationen bringt es Fans zusammen, sorgt weltweit für Begeisterung und schafft Erinnerungen weit über den Schlusspfiff hinaus. Wir freuen uns sehr über die Fortsetzung dieser Partnerschaft für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026. Zusammen mit Panini feiern wir ein Produkt, das Sammler, Familien und Fans jeden Alters fasziniert. Dieses Album ist mehr als ein Sammlerstück. Es steht für Spass, Begeisterung und Vorfreude auf die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft.“

Die Titelseite für Kanada und die USA ist eine farbenfrohe Darstellung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ in Form des offiziellen Emblems und des FIFA WM-Pokals. Wichtiges Element ist zudem der zeitlose Panini-Scherenschlag, der nach dem Vorbild des ehemaligen italienischen Spielers Carlo Parola seit 1965 das offizielle Logo von Panini ist.

„Unsere WM-Sammelalben ziehen die Menschen rund um die Welt seit Generationen in ihren Bann. Wir freuen uns sehr, diese bahnbrechende Titelseite für die kanadische und US-amerikanische WM-Ausgabe 2026 zu präsentieren“, erklärte Mark Warsop, Geschäftsführer von Panini Amerika. „Diese Titelseite zeigt, wie wir unsere Produkte und Partnerschaften während der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 in Szene setzen, etwa mit Abziehbildern und Tauschkarten. Fans und Sammler werden gleichermassen begeistert sein.“

Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ wird in 16 Städten in Kanada, Mexiko und den USA ausgetragen. Die Titelseite für Kanada und die USA wurde in New York/New Jersey präsentiert, wo im nächsten Juli auch das WM-Finale stattfindet.