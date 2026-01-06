Marriott Bonvoy bietet den Fans einzigartigen Zugang zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Marriott Bonvoy®, das über 30 herausragende Hotelmarken unter seinem Dach vereint, unterstützt die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™, die 2026 nach 32 Jahren wieder in Nordamerika gastiert. Als offizieller nordamerikanischer Hotelanbieter der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ bietet Marriott Bonvoy den Fans in den drei Austragungsländern einen unvergesslichen Aufenthalt und einmalige Momente bei diesem historischen Turnier. Während des gesamten Turniers bieten die Hotels und Fanangebote von Marriott Bonvoy einzigartigen Zugang zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ – sei es durch beeindruckende Hotelübernachtungen, neuartige Marriott-Bonvoy-Momente, exklusive Pakete oder einmalige Erlebnisse. Weitere Informationen folgen im Vorfeld des Turniers. Mit Dutzenden Hotels an jedem Spielort in Kanada, Mexiko und den USA begleitet Marriott Bonvoy die Fans bei jedem Schritt ihrer Reise und bringt die Faszination und die Begeisterung für den Fussball damit noch stärker zur Geltung. „Für Millionen von Menschen ist Fussball eine gemeinsame Sprache, die Familien, Gemeinschaften und Kulturen über Generationen hinweg verbindet. Auch Reisen prägen unsere Persönlichkeit, indem sie Beziehungen fürs Leben knüpfen. Mit Marriott Bonvoy erhalten Reisende Zugang zu Erlebnissen, die diese Bande vertiefen und unsere Mitglieder nie vergessen werden“, sagte Peggy Roe, Chief Customer Officer bei Marriott International. „Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 ist für unzählige Menschen zweifellos ein Meilenstein. Als lebenslanger Reisepartner heisst Marriott Bonvoy die Fans bei diesem historischen Turnier in seinen Hotels und mit seinem beeindruckenden Reiseprogramm herzlich willkommen und begleitet sie auf jedem Schritt ihrer Reise.“

FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström erklärte: „Wir freuen uns sehr, dass Marriott Bonvoy die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 als offizieller Hotelanbieter unterstützt. Mit seinem umfangreichen Hotelangebot in Kanada, Mexiko und den USA bietet Marriott den Fans aus dem In- und Ausland im Juni und Juli grossartige Hoteloptionen und damit ein noch schöneres Erlebnis, wenn sie ihr Team im Stadion unterstützen oder bei einem FIFA Fan Festival Freundschaften knüpfen.“ Marriott Bonvoy verfügt über mehr als 30 Marken in 143 Ländern und Gebieten, von führenden Luxushotels über Premium-Angebote bis zu ausgewählten Dienstleistungen. Mit seinem attraktiven Hotelangebot, einem erstklassigen Treueprogramm, Kreditkarten, Partnerschaften und vielem mehr sorgt Marriott Bonvoy während der gesamten Reise für aussergewöhnliche Erlebnisse und unvergessliche Erinnerungen. Als offizieller Hotelanbieter der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ arbeitet Marriott Bonvoy auch eng mit Visa, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich des digitalen Zahlungsverkehrs und langjährigem FIFA-Partner, zusammen. Fans und Reisende kommen so weltweit in den Genuss von einmaligen Kundenerlebnissen im Rahmen dieses globalen Turniers. Mit mehr als sechs Millionen Fans in den Stadien sowie sechs Milliarden Zuschauern auf der ganzen Welt setzt die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ neue Massstäbe. 48 Teams, 104 Spiele sowie 16 Spielorte in drei Ländern sorgen für ein Turnier der Premieren und werden die Welt von Donnerstag, 11. Juni, bis Sonntag, 19. Juli, in ihren Bann ziehen. Weitere Informationen zu Marriott Bonvoy und zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ sind auf www.marriottbonvoy.com und FIFA.com zu finden.