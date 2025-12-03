LEGO-Konzern und FIFA bieten Fans die Möglichkeit, wichtigste Trophäe im Fussball nachzubauen

Neue Zusammenarbeit zwischen dem LEGO-Konzern und der FIFA vor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ bekannt gegeben

Offizielle Trophäe der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ aus LEGO-Steinen in Originalgrösse jetzt auf LEGO.com/product/fifa-world-cup-official-trophy vorbestellen

Spektakuläre Bekanntgabe zwei Tage vor der Endrundenauslosung am Freitag in Washington D. C.

Die FIFA und der LEGO-Konzern präsentieren vor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ eine einzigartige Zusammenarbeit, die Fans jeden Alters rund um die Welt noch mehr Kreativität und Spass bietet.

Gleichzeitig steigt die Spannung auf die bislang grösste, beste und inklusivste FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™, die mit der Endrundenauslosung am Freitag, 5. Dezember 2025, um 18 Uhr MEZ in Washington D. C. vor Vertretern der 42 qualifizierten Teams sowie der 22 Play-off-Teilnehmer einen neuen Höhepunkt erreicht. Die Zusammenarbeit zwischen der FIFA und dem LEGO-Konzern ist für Fussball- und Spielfans ein Volltreffer und präsentiert zum Auftakt die unvergleichliche offizielle LEGO-Editions-Trophäe der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™, die ab sofort vorbestellt werden kann.

Erstmals überhaupt können Fans damit die begehrteste und bekannteste Sporttrophäe der Welt detailgetreu im Massstab von 1:1 nachbauen und sich mit diesem goldenen Meisterwerk ein Stück der Turniermagie ins Wohnzimmer holen.

FIFA-Handelsdirektor Romy Gai sagte: „Wir freuen uns sehr über diese wegweisende Partnerschaft mit dem LEGO-Konzern. LEGO ist eine der beliebtesten und bekanntesten Marken der Welt und passt daher perfekt zu uns. Die Zusammenarbeit bietet Fussballfans weltweit die Möglichkeit, ihre eigene Version des prestigeträchtigsten Sportpokals zu bauen. Erstmals überhaupt arbeiten die FIFA und der LEGO-Konzern bei einem solchen Projekt zusammen. Mit Blick auf die bislang grösste, beste und inklusivste FIFA Fussball-Weltmeisterschaft hoffen wir, dass die Fans die Magie des grössten Fussballturniers der Welt noch stärker spüren und sich ein Stück davon für immer in ihr Wohnzimmer holen.“

Die offizielle LEGO-Editions-Trophäe der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ ist ab März 2026 erhältlich. Die Trophäe besteht aus 2842 LEGO-Steinen, darunter so viele goldene wie nie zuvor in einem LEGO-Set.

Ebenfalls Teil des Trophäen-Sets ist eine Tafel unter dem Sockel, auf der alle Teams aufgedruckt sind, die den aktuellen, 1974 eingeführten FIFA WM-Pokal gewonnen haben. Im oberen Teil des Pokals ist über einen Schiebemechanismus zudem das Logo der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ sowie eine exklusive Minifigur mit einem winzigen FIFA WM-Pokal versteckt, dank der sich die Fans selbst wie echte Weltmeister fühlen können.

Julia Goldin, Produkt- und Marketingdirektorin beim LEGO-Konzern, erklärte: „Die LEGO-Marke steht seit jeher für Kreativität und inspiriert Menschen jeden Alters, sich über ihre Leidenschaft fürs Bauen und Spielen zu vernetzen. Die Zusammenarbeit mit der FIFA für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 bietet eine einmalige Chance, das bekannteste Turnier der Welt und die damit verbundene globale Begeisterung zu ehren. Die Trophäe der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft ist ein universelles Symbol für Leistung und Einheit. Dank der Kreativität der LEGO-Steine können Fans nun überall die Begeisterung Stein für Stein in echter LEGO-Manier spüren. Dies ist erst der Anfang unserer Zusammenarbeit. Wir können es kaum erwarten, Familien und Fans weltweit zusammenzubringen, indem wir den Fussball, die Fantasie und eines der legendärsten Symbole des Sports völlig neu präsentieren.“

Roberto Carlos, der 2002 mit Brasilien Weltmeister wurde, erinnerte an die emotionale Bedeutung der Trophäe für die Fans.

„Der WM-Titel war einer der emotionalsten Momente meines Lebens. Meine Gefühle mit dem Pokal in den Händen werde ich nie vergessen“, sagte der ehemalige Aussenverteidiger. „Ich weiss, dass wir das alles ohne unsere phänomenalen Fans nie geschafft hätten und was die Trophäe ihnen bedeutet. Mit dem LEGO-Set des FIFA WM-Pokals können Fans ihre eigene Version bauen und sich die Magie nach Hause holen. Es geht nicht nur um den Bau einer Trophäe, sondern auch darum, die Begeisterung für den Fussball mit Familie und Freunden zu teilen.“

2026 werden vom LEGO-Konzern weitere neue Produkte und Erlebnisse lanciert, damit alle teilhaben können. Von Sets für FIFA Fan Festivals™ bis hin zu besonderen Turniererlebnissen haben LEGO- und Fussballfans die Qual der Wahl, um Meisterwerke zu erschaffen, mitzuspielen und in die Faszination des Fussballs einzutauchen.