Hisense setzt langjährige Partnerschaft mit der FIFA als Sponsor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ fort

Hisense seit acht Jahren Partner der FIFA und nun Sponsor der bislang grössten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™

Noch besseres Fanerlebnis dank modernster TV-Technologie und Innovationen auf und neben dem Platz

Hisense im letzten Jahr erster offizieller Partner der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ zur Stärkung seiner Sportmarketingstrategie und Beschleunigung seiner weltweiten Tätigkeit

Die FIFA und Hisense verlängern ihren langjährigen globalen Sponsoringvertrag. Der führende Haushalt- und TV-Gerätehersteller ist offizieller Sponsor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™, die in Kanada, Mexiko und den USA ausgetragen wird.

Die beiden Organisationen setzen damit ihre seit 2017 dauernde Zusammenarbeit fort, die u. a. zwei Ausgaben der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ (2018 in Russland und 2022 in Katar) beinhaltet hat. Zuletzt war Hisense erster offizieller Partner der ersten Ausgabe der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ mit 32 Teams.

FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström erklärte: „Beim Start unserer Zusammenarbeit vor acht Jahren sprachen wir von gemeinsamen Werten wie Innovation und Qualität. Gemeinsam haben wir gezeigt, wie sehr wir dafür einstehen.“

„Mit unserer Partnerschaft werden wir weiterhin prägen, wie Fussball und TV-Technologie zusammenspielen. Ob mit Markenzeichen oder Bildschirmen für die Integration der Video-Schiedsrichterassistenten, Produktinnovationen oder immersiven Aktivierungen – dies ist mehr als ein Sponsoring. Es geht um eine Vision für die Zukunft des weltweiten Fanerlebnisses. Gemeinsam werden wir neue Massstäbe dafür setzen, was Fans erwarten können. Mit grossem Stolz setzen wir diese Reise fort.“

Da im nächsten Jahr erstmals WM-Spiele in drei Ländern ausgetragen werden, konzentriert sich die Zusammenarbeit darauf, dem globalen Publikum Zugang zu topmoderner TV-Technologie zu bieten und diese WM, die so inklusiv ist wie nie zuvor, noch näher zu den Fans zu bringen. Von den offiziellen Fernsehgeräten der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2018™ über die Content-Partnerschaften mit FIFA+ bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022™ bis zur Integration des Systems der Video-Schiedsrichterassistenten bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ hat sich Hisense an der Seite der FIFA weiterentwickelt und weiterhin massgeblichen Einfluss darauf, wie Fans den Fussball zu Hause und im Stadion verfolgen und geniessen.

Catherine Fang, Vizepräsidentin des Hisense-Konzerns, sagte: „Die Ernennung zum offiziellen Sponsor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26 ist das nächste aufregende Kapitel in unserer besonderen Beziehung zur FIFA. Von unserer bisherigen Zusammenarbeit wissen wir, dass der Fussball die Menschen weltweit vereint. Mit unseren Hisense-Produkten und ihrer makellosen Bildqualität wollen wir Milliarden von Wohnzimmern in Sitzplätze in der ersten Reihe verwandeln, damit die Fans überall auf der Welt das Turnier wie nie zuvor erleben können.“

Hisense verfügt im Rahmen der Partnerschaft über globale Marketingrechte und eine starke Markenpräsenz auf digitalen und physischen Plattformen. Zusammen mit der FIFA sind zudem eindrucksvolle Fanbeteiligungskampagnen geplant, damit die mit Spannung erwartete FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ im nächsten Jahr auch visuell so spektakulär und zugänglich wie nie zuvor wird.