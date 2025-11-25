Erweiterte Partnerschaft zwischen der FIFA und Globant für innovative Digitallösungen

Nach erfolgreicher vierjähriger Zusammenarbeit: Bereitstellung eines breiten Portfolios an IT-Lösungen, Software und Dienstleistungen zur Entwicklung digitaler Plattformen für die FIFA

Digitaler Beratungs- und Softwareanbieter als Turnierförderer für Nordamerika und Europa bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ und der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™

Unterstützung der FIFAe Finals 2025 in Saudi-Arabien sowie der FIFA U-20-Weltmeisterschaft 2027™ in Aserbaidschan und Usbekistan durch Globant

Die FIFA und Globant haben eine erweiterte Vereinbarung unterzeichnet, die auf ihrer erfolgreichen Zusammenarbeit der vergangenen vier Jahre aufbaut.

Globant, ein digitalorientiertes Unternehmen, das Geschäftsmodelle mittels innovativer Technologie neu definiert, stellt der FIFA ein breites Portfolio an Projekten innerhalb ihres IT-Ökosystems bereit. Dazu zählen Optimierungen der digitalen FIFA-Plattformen sowie eine neue App, die mehrere FIFA-Turniere unterstützen wird, angefangen mit der wegweisenden FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ im kommenden Jahr.

Im Rahmen der neuen Vereinbarung wird Globant zum Turnierförderer für Nordamerika und Europa bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ und der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™. Darüber hinaus unterstützt das Digitalunternehmen weitere wichtige FIFA-Wettbewerbe, darunter die FIFAe Finals 2025 in Saudi-Arabien im Dezember sowie die nächste FIFA U-20-Weltmeisterschaft™ 2027 in Aserbaidschan und Usbekistan.

„Wir freuen uns sehr, die Zusammenarbeit mit der FIFA weiter zu vertiefen und gemeinsam diese neue Phase der technologischen Innovation im Fussball einzuläuten“, sagte Martín Migoya, Mitgründer und Geschäftsführer von Globant. „Technologie kann die Kraft des Sports verstärken – durch tiefgründigere Verbindungen, intensivere Erlebnisse und personalisierte Fanreisen rund um die Welt.“

FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström fügte hinzu: „Diese neue Vereinbarung zwischen der FIFA und Globant spiegelt die gemeinsame Vision wider, das Erlebnis des Fussballs im digitalen Zeitalter neu zu gestalten und gleichzeitig die Emotionen, die Gemeinschaft und die globale Reichweite zu bewahren, die ihn zum globalen Sport machen. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Globant beim Aufbau digitaler Dienste, die unsere Turniere für die Zuschauer noch attraktiver und unterhaltsamer machen.“