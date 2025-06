Frito-Lay North America Turnierförderer der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023™

Frito-Lay North America (Frito-Lay) und die FIFA haben die Fortsetzung ihrer Geschäftsbeziehung bekannt gegeben. Dabei tätigt Frito-Lay als nordamerikanischer Turnierförderer und Anbieter des offiziellen Snacks der USA bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023™ seine bis dato höchste Investition in den Frauensport. "Wir sind begeistert, zu den ersten Turnierunterstützern in Nordamerika zu gehören, die ihr Engagement für die diesjährige FIFA Frauen-Weltmeisterschaft bekannt geben", sagte Steven Williams, CEO von Frito-Lay und Quaker Foods Nordamerika. "Da unsere Snacks dafür bekannt sind, dass sie Menschen für ikonische Momente im Sport zusammenbringen, freuen wir uns darauf, unsere Rolle bei diesem bedeutenden Ereignis im Frauensport zu nutzen, um die Athleten und Fans gleichermaßen zu unterstützen." Frito-Lay schrieb letztes Jahr bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022™ als erster Anbieter von Salzgebäck Geschichte, der eine Partnerschaft mit der FIFA und der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ einging. Jetzt werden Frito-Lays Marken Lay’s, Doritos und Cheetos pünktlich zum Start der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ mit dem Markenzeichen des Turniers auf der Verpackung aufwarten. Auch die Verpackung von Cracker Jill wird das Markenzeichen der Frauen-WM aufweisen. Die limitierte Edition von Cracker Jack wurde eigens geschaffen, um Frauen zu unterstützen und zu feiern, die im Sport Barrieren abbauen. Der Förderervertrag umfasst auch Tostitos, Ruffles und PopCorners sowie Frühstücksflocken, Getreideriegel und Reissnacks unter der Marke Quaker sowie Kekse und Cracker unter der Marke Gamesa. Frito-Lay erwirbt damit Aktivierungsrechte für ganz Nordamerika und die gastgebenden Länder. Diese Zusammenarbeit baut auf dem Engagement von Frito-Lay auf, die Fangemeinde durch das Fördern weiterer kulturell relevanter Ereignisse zu feiern, um mehr Verbrauchern bei mehr Gelegenheiten ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern. Als das weltweit meistgesehene Sportereignis für Frauen bietet die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft eine einzigartige Gelegenheit für Frito-Lay, an der wachsenden Popularität des Frauensports teilzuhaben. Frito-Lay engagiert sich auch für die Förderung der Chancengleichheit durch seine Programme, indem es Fans anspricht und Möglichkeiten für Spielerinnen und Spieler auf allen Stufen fördert, ungeachtet ihrer Herkunft, ihres Geschlechts und ihrer Fähigkeiten. "Die FIFA heisst Frito-Lay als Turnierförderer der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023 herzlich willkommen – ein Turnier, das den Frauenfussball in neue Sphären katapultieren dürfte", so FIFA-Handelsdirektor Romy Gai. "Frito-Lay engagiert sich für junge Fussballfans und passt damit bestens zu unserem Auftrag, den Sport weltweit zu fördern. Die weitreichende Erfahrung des Unternehmens bei grossen Sportveranstaltungen wird das Fanerlebnis bei diesem Turnier weiter aufwerten. Gemeinsam können wir die Sensibilisierung und Teilnahme vorantreiben und den Frauenfussball für alle verbessern.“ Die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland™ wird das bemerkenswerte Können und die Athletik der besten Spielerinnen der Welt in den Blickpunkt rücken und Fans auf der ganzen Welt in ihren Bann ziehen. Das Turnier findet vom 20. Juli bis 20. August statt und verspricht einen ereignisreichen Monat voller Spannung mit Talenten auf Eliteniveau.