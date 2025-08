FIFA+-Originalsserie „All Roads Lead Down Under“ über den Weg zur FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™

Die mit Spannung erwartete neue sechsteilige FIFA+-Originalsserie „All Roads Lead Down Under“ bietet intime und hautnahe Einblicke in die bemerkenswerte Reise von über 170 Frauennationalteams während der Qualifikation für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™.

Die Serie fängt die Essenz des bevorstehenden historischen Turniers ein, indem sie den Schmerz, die Anspannung und das Herzblut der Spielerinnen in der Qualifikation zeigt. Filmcrews begleiteten mehrere Nationalteams. „All Roads Lead Down Under“ liefert damit Emotionen, Dramatik und Freude aus erster Hand.

Von Nigerias dramatischem Sieg über den Erzrivalen Kamerun in Afrika bis zu Indiens Enttäuschung in Asien beleuchtet die Serie die Qualifikation der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ auf und neben dem Platz aus unterschiedlichsten Perspektiven.

FIFA-Frauenfussballdirektorin Sarai Bareman fügte hinzu: „Die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023 ist für den Frauenfussball ein historischer Moment. ,All Roads Lead Down Under‘ zeigt, was dieses globale Spektakel ausmacht und was es für eine Qualifikation alles braucht.“