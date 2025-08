FIFA+ bringt Fussball auf vernetzte TV-Apps und FAST-Kanäle näher zu den Fans

Die FIFA hat eine bahnbrechende Expansion von FIFA+ auf fünf neue vernetzte TV-Apps ( Samsung TV, LG, VIDAA, Amazon Fire and Android TV ) sowie fünf neue FAST-Kanäle ( Samsung TV Plus, LG Channels, VIDAA Channels, The Roku Channel und Rakuten TV ) angekündigt.

Auf der Plattform sind Turnierinhalte wie Interviews, Highlights und komplette Spielwiederholungen nach 24 Stunden in bestimmten Gebieten verfügbar. In mehr als 50 Ländern – darunter Brasilien, Japan und die Niederlande – werden die Spiele live übertragen.

Diese Ankündigung erfolgt nach Ablauf des ersten Jahres von FIFA+, in dem eine einzigartige Entwicklung und Beteiligung zu verzeichnen war. 211 Millionen einzelne Nutzer besuchten die Plattform während der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™, und 190 Millionen Aufrufe der Spielzusammenfassungen zeugen davon, dass die fachkundig aufbereiteten Highlights die Fans in ihren Bann zogen.

Anfang des Monats wurde nicht nur das gesamte Archiv der WM 2022 in Katar auf der Plattform veröffentlicht, sondern auch „All Roads Lead Down Under“, eine bahnbrechende Dokumentation über den Frauenfussball und eines der bis dato ehrgeizigsten Projekte der Originals-Serie mit exklusiven Fussballfilmen.