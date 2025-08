Einmalige Zusammenarbeit zwischen der FIFA und TikTok mit massgeschneiderten Inhalten der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ für die Fans

Fussballfans haben einen weiteren wichtigen Grund, TikTok zu nutzen. Die FIFA und eine der weltweit am schnellsten wachsenden Unterhaltungsplattformen spannen zusammen, um massgeschneiderte Inhalte von der am 20. Juli in Australien und Aotearoa Neuseeland beginnenden FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ anzubieten.