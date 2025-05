Diageo offizieller Spirituosenlieferant in Nord-, Mittel- und Südamerika für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™

Kampagne von Diageo und der FIFA für verantwortungsvollen Konsum an den 16 WM-Spielorten

Die FIFA arbeitet erstmals mit dem Spirituosenhersteller Diageo zusammen. Dieser wird offizieller Lieferant in Nord-, Mittel- und Südamerika für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™.

Als Weltmarktführer mit populären Marken in Kanada, Mexiko und den USA, wo das Turnier ausgetragen wird, firmiert Diageo als offizieller Turnierförderer und präsentiert ein eigenes Team mit Starbesetzung, angeführt von Casamigos und Don Julio (Tequila), Buchanan’s und Johnnie Walker Scotch (Whisky) sowie Smirnoff (Wodka).

„Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit dem Sport zu erweitern und unsere beispiellose Produktpalette in die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26 einzubringen“, betonte Cristina Diezhandino, Marketingdirektorin bei Diageo. „Der Fussball ist der grösste Sport der Welt und dieses Turnier das grösste der WM-Geschichte. Dies ist eine einmalige Chance für uns, die Fans auf neue und sinnvolle Art zu begeistern.“

Diageo wird an allen 16 Spielorten in Kanada, Mexiko und den USA präsent sein und die Zusammenarbeit auf dem ganzen Kontinent vermarkten.

Diese Medienmitteilung richtet sich weder an Personen, die das gesetzliche Mindestalter für den Konsum oder den Kauf von alkoholischen Getränken noch nicht erreicht haben, noch an Länder, in denen die Werbung für alkoholische Getränke beschränkt ist.