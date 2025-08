Booking.com offizieller Onlinereisesponsor der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023™

Booking.com Sponsor der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023™

Breite Auswahl an Unterkünften des Reiseanbieters für WM-Besucher in Australien und Aotearoa Neuseeland

Verstärkung des Engagements von Booking.com für den Frauenfussball

Booking.com ist neu offizieller Onlinereisesponsor der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023™. Mit dem weltweit grössten Angebot an fantastischen Unterkünften, darunter über 28 Millionen Angebote in mehr als 220 Länder und Gebieten auf der ganzen Welt, davon 60 000 allein in den beiden gastgebenden Ländern Australien und Aotearoa Neuseeland, bietet Booking.com Reisenden und Fussballfans eine grosse Auswahl an Unterkünften für deren WM-Aufenthalt.

Die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™, die vom 20. Juli bis zum 20. August 2023 in Australien und Aotearoa Neuseeland stattfindet, ist mit 64 Spielen in zehn atemberaubenden Stadien in zwei Ländern die bislang grösste Frauensportveranstaltung. Als offizieller Onlinereisesponsor erleichtert Booking.com das Buchen von Unterkünften, angefangen mit Hotels bis zu Ferienwohnungen, und bietet den Fans damit die Möglichkeit, die Spielorte mit all ihren Attraktionen zu entdecken.

Die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023™ ist ein Fest des Sports und der Vielfalt und schlägt so eine Brücke zwischen den Menschen, Städten und Kulturen in Australien und Aotearoa Neuseeland sowie den Fans aus aller Welt. Mit der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ verstärkt Booking.com seine jüngsten Investitionen in Frauensportveranstaltungen und sein Engagement für den Elitefrauensport.

„Der Fussball ist weltweit die grösste Passion. Gepaart mit der Begeisterung, die das Reisen auslöst, sorgt die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023 für einzigartige Erlebnisse, die wir niemals vergessen werden“, betonte Arjan Dijk, Marketingdirektor und erster Vizepräsident bei Booking.com. „Wir freuen uns sehr, mit unserer nutzerfreundlichen App Reiseträume wahr werden zu lassen und Buchungen zu vereinfachen.“