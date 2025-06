BMO offizieller Förderer der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ in Nordamerika

Wie die FIFA und BMO heute bekannt gaben, ist die Bank offizieller Förderer der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ in Nordamerika. Die Partnerschaft unterstreicht das Engagement der Bank für die Gleichstellung im Sport, die Beseitigung von Barrieren zur Inklusion sowie die Förderung des Wachstums des Fussballs. Gemeinsam mit Fussballfans in ganz Nordamerika wird BMO die besten Athletinnen der Welt unterstützen, die vom 20. Juli bis zum 20. August bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ in Australien und Aotearoa Neuseeland um den WM-Titel kämpfen.

BMO-Marketingdirektorin Catherine Roche fügte an: „BMO ist die Bank des Fussballs. Diese historische Partnerschaft unterstreicht unser Engagement für den Fussball in ganz Nordamerika.“

„Als eine der grössten Sportveranstaltungen der Welt ist die Weltmeisterschaft die perfekte Plattform, um Gleichberechtigung im Sport zu schaffen und eine neue Generation von Spielerinnen, Frauen in leitenden Positionen und Trainerinnen dazu zu inspirieren, ihr Potenzial auf und neben dem Platz voll auszuschöpfen. Mit dieser Partnerschaft werden wir unsere Ziele weiterverfolgen, um das Gute in der Wirtschaft und der Gesellschaft noch stärker zu fördern.“

BMO unterstützt nicht nur die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™, sondern ist auch offizielle Bank der Concacaf Nations League Finals 2023 und des Gold Cup 2023 – des wichtigsten Concacaf-Turniers für die Nationalteams der Männer. Die wegweisende Partnerschaft zwischen der Concacaf und BMO geht auf eine innovative strategische Partnerschaft zwischen der FIFA und der Concacaf zurück, bei der die beiden wichtige internationale Fussballvermögenswerte in der Region im Hinblick auf die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ gemeinsam vermarkten. Der Gold Cup 2023 ist bereits in Gang und läuft noch bis zum 16. Juli. Die Spiele werden in verschiedenen BMO-Schlüsselmärkten ausgetragen, darunter Toronto (BMO Field), Los Angeles, Chicago, San Francisco, Phoenix und Dallas. Das beste Männernationalteam der Concacaf wird am Sonntag, 16. Juli, im Finale in Los Angeles gekürt.