Betano Turnierförderer der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ für Europa und Südamerika

Weiteres Engagement von Betano nach der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ und der Klub-Weltmeisterschaft 2025™ – dieses Mal als Turnierförderer der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Dank Betano einmalige und exklusive Gelegenheit für Fans, die Spiele des wichtigsten FIFA-Turnier verantwortungsbewusst interaktiv mitzuerleben

Beginn des Turniers in weniger als einem Monat in Mexiko-Stadt

Betano ist dank einer neuen Partnerschaft zwischen der FIFA und Kaizen Gamings wichtigster Markeoffizieller Turnierförderer der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ für Europa und Südamerika. Erstmals bei einer WM-Endrunde stehen 48 Teams am Start. Das Turnier, das von Donnerstag, 11. Juni, bis Sonntag, 19. Juli, in Kanada, Mexiko und den USA über die Bühne geht, ist damit die bislang grösste FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™.

Bereits zum dritten Mal arbeiten Betano und die FIFA zusammen. Vor vier Jahren ging Betano als erster Sportwettenanbieter überhaupt eine Partnerschaft mit der FIFA ein, als das Unternehmen offizieller regionaler Förderer der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ für Europa war. Im letzten Jahr war Betano zudem offizieller Partner der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™. „Wir freuen uns sehr, Betano als Turnierförderer der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 an Bord zu haben“, sagte FIFA-Handelsdirektor Romy Gai.

„Seit der ersten Partnerschaft mit Betano vor vier Jahren sehen wir ein echtes Engagement für die Integrität des Sports, das den Fussball näher zu den Fans bringt und diesen neue, spannende Unterhaltungsmöglichkeiten bietet. Wir teilen diese Ziele, freuen uns, diesen Giganten an unserer Seite zu haben, und hoffen, die Welt in Nordamerika und darüber hinaus mithilfe des Fussballs erneut zu vereinen“, erklärte er.

„Diese dritte Partnerschaft mit der FIFA ist für Kaizen Gaming ein Meilenstein und klarer Ausdruck unserer globalen Entwicklung“, betonte George Daskalakis, Mitgründer und Geschäftsführer von Kaizen Gaming.

„Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 ist die ultimative Schnittstelle von Sport und Unterhaltung und erreicht Milliarden von Menschen. Für uns ist sie die perfekte Bühne, um Betanos Ruf als absolut vertrauenswürdige Marke für verantwortungsbewusste Online-Sportwetten zu festigen. Wir setzen alles daran, den Fans während des gesamten Turniers ein spannendes, innovatives und sicheres Erlebnis zu bieten.“