Bahnbrechende geschäftliche Zusammenarbeit zwischen der FIFA und der Concacaf im Hinblick auf die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Die FIFA und die Concacaf bauen ihre Zusammenarbeit weiter aus, indem sie gemeinsam alle grossen offiziellen Concacaf-Nationalteamwettbewerbe zusammen mit der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ bewerben und vermarkten. Diese bahnbrechende Initiative bietet Marken und möglichen Partnern die einmalige Möglichkeit, den Fussball in einer entscheidenden Wachstumsphase in Nordamerika und der gesamten Concacaf-Region effektiv zu unterstützen und sich in den nächsten drei Jahren an mitreissenden Nationalteamturnieren zu beteiligen. Die FIFA und die Concacaf bieten globalen und regionalen Marken in den nächsten Monaten u. a. die Möglichkeit, Partner folgender Wettbewerbe zu werden: • Concacaf W Gold Cup (Februar/März 2024) • Concacaf Nations League Finals (2023/24 und 2024/25) • Concacaf Gold Cup (2023 und 2025) • FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ FIFA-Handelsdirektor Romy Gai sagte: „Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 ist nicht nur für die Austragungsländer, sondern für die gesamte Concacaf-Region und die ganze Welt von herausragender Bedeutung. Drei Länder, 16 Städte, 48 Teams und 104 Spiele bieten die bislang grösste Sportplattform von nie dagewesenem Ausmass. Dank dieser Zusammenarbeit zwischen der FIFA und der Concacaf wird die Reise für nordamerikanische Fans, die lokale Bevölkerung und den Fussball noch spannender, während wir mit der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 der grössten Show auf Erden entgegenfiebern.“ Concacaf-Handelsdirektorin Heidi Pellerano erklärte: „In den nächsten drei Jahren veranstaltet die Concacaf mehrere attraktive internationale Männer- und Frauenturniere und präsentiert ein völlig neues Klub-Ökosystem, das den besten Fussball aus unserer wunderbaren Region in Szene setzt. Nations Leagues, Gold Cups, der neue Champions Cup und vieles mehr bieten Marken und möglichen Sponsoren die grossartige Möglichkeit, sich vor der bislang grössten Fussball-WM im Jahr 2026 an einigen grossen Fussballwettbewerben in der Region zu beteiligen. Ich danke der FIFA für diese wegweisende Partnerschaft.“ 2022 begannen die FIFA-Division für Partnerschaften und Medien sowie die Concacaf-Handelsabteilung mit der Entwicklung einer Strategie zur Vermarktung gemeinsamer Geschäftsmöglichkeiten für Concacaf-Nationalteamwettbewerbe und die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™. Marken haben die Möglichkeit, bei Hunderten hochklassigen Länderspielen zwischen den besten Teams aus der Region sowie der ganzen Welt präsent zu sein und sich einzubringen. Zum Auftakt werden die FIFA und die Concacaf am Donnerstag, 15. Juni 2023, in Las Vegas (USA) im Rahmen der Concacaf Nations League Finals die einmaligen Sponsoringangebote interessierten Unternehmen detailliert präsentieren.