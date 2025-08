Aussie- und Kiwi-Idole beim FIFA Fan Festival™ in Australien und Aotearoa Neuseeland

Fussballfans aus aller Welt können während der WM auch in die Tradition des Fussballs eintauchen, sei es bei der neuen von Hyundai präsentierten Sonderausstellung „Calling the Shots: Faces of Women‘s Football“ im FIFA Museum in Sydney, auf dem temporären Ausstellungsgelände „The Rainbow of Shirts“ des FIFA Museums in Auckland oder in dessen Fotoausstellung „Past Champions through the Years“ an allen anderen Spielorten.