Ausschreibung der Medienrechte in Deutschland für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™

Die FIFA hat die Medienrechte für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ in Deutschland ausgeschrieben.

Seit ihrer Premiere 1991 hat die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ einen beispiellosen Boom erlebt und ist so zur weltweit populärsten Einzelveranstaltung im Frauensport avanciert. Die letzte Ausgabe 2019 in Frankreich verzeichnete über 1,1 Milliarden TV-Zuschauer – so viele wie nie zuvor – und pulverisierte in vielen Gebieten die bisherigen Rekorde.

Das deutsche Nationalteam hat sich bereits für das Turnier qualifiziert, das nächstes Jahr vom 20. Juli bis zum 20. August 2023 in zehn Stadien in neun Spielortenin Australien und Aotearoa Neuseeland stattfindet. Der vollständige Spielplan ist hier zu finden.

Deutschland ist zweifacher Weltmeister bei den Frauen und rangiert derzeit auf Platz zwei in der FIFA/Coca-Cola-Frauenweltrangliste.

Der Frauenfussball hat in Deutschland jüngst hohe Zuschauerwerte verzeichnet, allen voran beim Finale der UEFA-Frauen-Europameisterschaft 2022 zwischen Deutschland und England mit durchschnittlich 17,9 Millionen TV-Zuschauern. Spielerinnen wie Alexandra Popp, Lena Oberdorf und Lea Schüller sind die Aushängeschilder der Frauen-Bundesliga, die immer stärker wird.

Mithilfe der Ausschreibung werden die Medienunternehmen ausgewählt, die die Ansprüche der FIFA einer hochwertigen und umfassenden Berichterstattung über die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ am besten erfüllen und durch finanzielle Mittel zur schnelleren Entwicklung und Förderung des Frauenfussballs beitragen.

Die Medienunternehmen, die an der Ausschreibung teilnehmen möchten, können die entsprechenden Unterlagen per E-Mail an Germany-Media-Rights@fifa.org anfordern. Gebote müssen bis zum 14. Februar 2023 um 10.00 Uhr MEZ bei der FIFA eingehen.