Aramco offizieller Sponsor des ersten FIFA-Meisterpokals der Frauen™

Aramco offizieller Sponsor bei der Finalrunde des neuen Frauenklubwettbewerbs vom 28. Januar bis zum 1. Februar 2026 in London

Fortsetzung der langjährigen Partnerschaft zwischen der FIFA und Aramco bei der Förderung des Frauenfussballs

Duell zwischen dem Arsenal Women FC und dem Corinthians SC um die Krone des Interkontinentalmeisters – Tickets für das Spiel um Platz drei und das Finale auf FIFA.com/tickets erhältlich

Aramco unterstützt als offizieller Energiesponsor die Premiere des FIFA-Meisterpokals der Frauen™, bei der am Sonntag, 1. Februar 2026, in London der erste interkontinentale Meister im Frauenklubfussball gekürt wird.

Die Vereinbarung mit der FIFA ist für Aramco ein logischer Schritt zur weiteren Förderung des Frauenfussballs. In enger Zusammenarbeit mit der FIFA unterstützt das Unternehmen bereits Entwicklungsprogramme im Rahmen der FIFA-Frauenfussballstrategie. Gefördert werden so u. a. Beteiligungsmöglichkeiten, die Präsenz, die Nachhaltigkeit sowie das wirtschaftliche Wachstum des Frauenfussballs auf der internationalen Bühne.

„Dies ist ein fantastischer Moment für den Frauenfussball. Ein neues grosses Turnier schafft neue Möglichkeiten – für die Spielerinnen, um sich auf globaler Bühne zu messen, und für die Fans, um hochklassigen Frauenfussball mitzuerleben“, sagte Sara Booth, FIFA-Direktorin für Elitefrauenfussball.

„Die Partnerschaft mit Aramco ist ein klares Bekenntnis zur Zukunft des Frauenfussballs. Die FIFA kann den Wettbewerb so weiterentwickeln, sein Wachstum beschleunigen und die bemerkenswerte Entwicklung des Frauenfussballs der letzten Jahre fortsetzen. Gemeinsam sorgen wir für eine Dynamik, die Spielerinnen und Fans auf der ganzen Welt begeistert.“

Rania Biltagi, die bei Aramco für Sponsoring und Partnerschaften verantwortlich ist, fügte hinzu: „Das Sponsoring des FIFA-Meisterpokals der Frauen ist ein weiterer grossartiger Meilenstein für Aramco. Auf der Grundlage unserer weltweiten Partnerschaft mit der FIFA bieten wir noch mehr Spielmöglichkeiten und Wachstumsimpulse im Frauenfussball.“

„Aramco hat eine lange Tradition. Wir liefern weltweit Energie und fördern den Fortschritt, Gemeinschaften und Menschen. Bei diesem Turnier können Spielerinnen vor einem globalen Publikum ihr Können zeigen und vor allem viele andere rund um die Welt inspirieren. Neben dem Frauenfussball engagieren wir uns auch sehr für die Jugend, machen sie für das Berufsleben fit und bieten Frauen neue Möglichkeiten, ihre Träume zu verwirklichen – ob als Athletinnen, Ingenieurinnen oder dereinst an der Spitze eines Unternehmens.“

Mit Spannung warten die Fans auf das grosse Finale am kommenden Sonntag, wenn im Arsenal-Stadion der erste Interkontinentalmeister im Frauenklubfussball gekürt wird. Nach dem Spiel um Platz drei zwischen ASFAR (Marokko), Gewinner der CAF Women’s Champions League, und Concacaf-Meister Gotham FC (USA) um 15:45 Uhr erlebt die Premiere des FIFA-Meisterpokals der Frauen™ mit dem Finale zwischen dem Arsenal Women FC (England), Gewinner der UEFA Women’s Champions League, sowie dem Corinthians SC (Brasilien), Titelträger der CONMEBOL Libertadores Femenina, um 19 Uhr ihren Höhepunkt.