American Airlines offizielle nordamerikanische Fluggesellschaft der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™

Unterstützung seitens von American Airlines für reibungslose Flugreisen in Nordamerika für Spieler und Fans

American Airlines Besitzer der Flugreiserechte für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ in Kanada, Mexiko und den USA in Partnerschaft mit Qatar Airways, dem globalen Flugpartner der FIFA bis 2030

American Airlines ist die offizielle nordamerikanische Fluggesellschaft der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ in Kanada, Mexiko und den USA. Das bahnbrechende Turnier ist damit noch stärker in Nordamerika verankert und garantiert den Fans und Teams in den USA erstklassige Reiseerlebnisse.