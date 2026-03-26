Alle weltweiten Sponsoringpakete für FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ vergeben

Verkauf aller weltweiten Sponsoringpakete für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ von FIFA-Handelsdirektor Romy Gai auf der „Business of Soccer“-Konferenz bekannt gegeben

Nur noch zwei regionale Sponsoringpakete verfügbar und Rekordentwicklung beim Geschäftsprogramm des Turniers

Diverse Erfolge bereits vor Turnierbeginn, etwa die höchsten Sponsoringeinnahmen einer eigenständigen Sportveranstaltung

Die FIFA hat bestätigt, dass alle weltweiten Sponsoringpakete für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ verkauft worden sind, was einen wichtigen Meilenstein für das Geschäftsprogramms des Turniers darstellt. Dazu gehören die FIFA-Partner – die wichtigsten Partner der FIFA – sowie die Sponsoren der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™.

FIFA-Handelsdirektor Romy Gai betonte auf der „Business of Soccer“-Konferenz in Atlanta (Georgia), dass die letzten der 16 weltweiten Sponsoringpakete bereits vergeben sind und in Kürze bekannt gegeben werden.

Während die Vertragsprozesse und die Verhandlungen im Rahmen des Geschäftsprogramms voranschreiten, sind für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ nur noch zwei Sponsoringpakete verfügbar. Beide gehören zur Kategorie der Regionalen Förderer der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ und bieten Marken die letzte Möglichkeit, beim grössten Sportereignis der Welt dabei zu sein.

„Dieses Programm ist schon heute das erfolgreichste in der Geschichte der FIFA, und es gewinnt weiter an Schwung“, sagte Gai. „Wir verzeichnen ein beispielloses Interesse von Marken weltweit, entsprechend gehen wir davon aus, dass die beiden verbleibenden regionalen Pakete ebenfalls sehr bald vergeben werden.“

Das Sponsoringprogramm für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ hat ein exponentielles Wachstum erlebt und dürfte die Erträge früherer WM-Zyklen deutlich übertreffen.

Dieser Erfolg ist auf das neue, 2023 eingeführte Modell für Geschäftspartnerschaften zurückzuführen, das Partnern mehr Flexibilität, Individualisierung und innovative Aktivierungsmöglichkeiten bietet. Das Programm bringt erstklassige Geschäftspartner zusammen, zu denen führende globale und regionale Marken aus verschiedenen Branchen und Regionen gehören. Von langjährigen FIFA-Partnern bis hin zu aufregenden Neuzugängen spiegelt das Programm die globale Reichweite und Attraktivität des Fussballs wider.

Mit 48 Teams, 104 Spielen und 16 Spielorten in Kanada, Mexiko und den USA wird die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ Fans auf der ganzen Welt zusammenbringen. Mehr als sechs Millionen Besucher werden in den Stadien erwartet, während rund sechs Milliarden Menschen das Turnier über verschiedene Plattformen verfolgen werden. Durch diese bisher unerreichte Dimension wird das Turnier die globale Sportlandschaft revolutionieren.