Airbnb und FIFA vereinbaren bedeutende Partnerschaft für mehrere Turniere

Airbnb und die FIFA haben eine bedeutende Partnerschaft für drei Turniere vereinbart, die Fans unvergessliche Reiseerlebnisse, der lokalen Wirtschaft neue Chancen und den Spielorten wertvolle Unterstützung bieten wird. Während der dreijährigen Zusammenarbeit wird Airbnb offizieller Partner der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 ™, offizieller Förderer der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ in Nordamerika sowie offizieller Förderer der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ in Brasilien. Darüber hinaus wird Airbnb auf seiner Plattform offizielle Fanunterkünfte für diese drei prestigeträchtigen FIFA-Wettbewerbe anbieten.

„Die Weltmeisterschaft bringt die Welt zusammen – genauso wie wir. Airbnb freut sich, mit der FIFA zusammenzuarbeiten. Wir wollen den Fans bei den Turnieren einmalige Erlebnisse bieten und dabei Hunderttausende Gäste während der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 willkommen heissen. Dadurch wird auch die lokale Wirtschaft in den Gastgeberregionen einen bedeutenden Aufschwung erleben“, so Brian Chesky, Geschäftsführer von Airbnb.

„Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 wird für künftige Generationen ein prägender Wettbewerb sein und den globalen Klubfussball nachhaltig verändern. Zudem wird die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 mit 48 teilnehmenden Nationalteams das grösste Turnier der Geschichte werden. Nur ein Jahr später findet dann die Frauen-WM zum ersten Mal in Südamerika statt. Es ist schon etwas Besonderes, einen Reisepartner wie Airbnb an unserer Seite zu haben. Gemeinsam werden wir dafür sorgen, dass der Fussball weiterhin die Welt verbindet.“

Im Rahmen der Partnerschaft wird Airbnb den Fans neue Möglichkeiten bieten, durch Reisen, Kultur und gemeinsame Erlebnisse ihrer Leidenschaft für den Fussball nachzugehen. Neben einer grossen Auswahl an günstigen und hochwertigen Unterkünften können Gäste jetzt auch von Einheimischen geführte Airbnb-Erlebnisse entdecken, bei denen regionale Traditionen, echte Geheimtipps und das Flair der Spielorte im Mittelpunkt stehen. Von spannenden kulturellen Aktivitäten bis hin zu Begegnungen mit Fussballlegenden und Experten über Airbnb Originals – Airbnb ermöglicht Fans unvergessliche Erlebnisse, die noch lange nach dem Abpfiff in Erinnerung bleiben werden.

Diese Erlebnisse können ab heute gebucht werden und stehen während der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ auf dem Programm, die am Samstag, 14. Juni, im Hard-Rock-Stadion in Miami beginnt. Weitere Aktivitäten werden im Vorfeld der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ und der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ bekannt gegeben.

Weniger als ein Jahr vor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ steigt die Vorfreude auf der ganzen Welt. Es wird erwartet, dass so viele Fans wie nie zuvor anreisen werden, um ihre Teams anzufeuern. Laut einer Studie von Deloitte, die von Airbnb in Auftrag gegeben wurde, sollen über 380.000 Airbnb-Gäste zum Grossereignis im nächsten Jahr anreisen, darunter mehr als 150.000 Menschen aus den USA.

Darüber hinaus werden die Ausgaben der Gäste und Mitarbeiter sowie die Vermittlungsaktivitäten entlang der Lieferkette im Laufe des Jahres 2026 schätzungsweise fast 34.000 Vollzeitstellen schaffen und so zum allgemeinen Wirtschaftsaufschwung beitragen. Übernachtungen über Airbnb tragen erheblich zur Wirtschaft bei, da Gäste ihr Geld in lokalen Cafés, Restaurants und kleinen Geschäften in Stadtvierteln ausgeben, die meist keine traditionelle touristische Infrastruktur haben. Dank dieser wichtigen Investitionen in die Gemeinden entstehen langfristige Vorteile, die über die drei bevorstehenden Turniere hinausreichen werden.