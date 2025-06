AB InBev offizieller Biersponsor der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ und der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Die beiden Turniere warten mit etlichen Premieren auf und bieten AB InBev und seinen führenden Marken damit neue Möglichkeiten, Fans rund um die Welt mit ihren Produkten zu begeistern. Die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ gastiert nächsten Monat erstmals in der südlichen Hemisphäre. In Australien und Aotearoa Neuseeland werden als weitere Premiere zudem 32 Teams am Start sein. Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ wird 2026 derweil erstmals von drei Ländern organisiert und mit 48 Teams und 104 Spielen in 16 Städten in ganz Kanada, Mexiko und den USA ausserdem grösser denn je sein.