FIFA übernimmt Vorreiterrolle in der Broadcast-Technologie

FIFA TV hat bei FIFA-Turnieren bereits in der Vergangenheit Pionierarbeit geleistet und immer wieder innovative Broadcast-Technologie eingeführt, um den Fussballfans auf der ganzen Welt Sportübertragungen in bester Qualität zu bieten.

In dem Bestreben, in dieser Branche die Nase vorn zu behalten, werden alle 64 Spiele zum ersten Mal in UHD-Auflösung mit HDR, also Hochkontrastbildern, übertragen. Dank einer Kombination von UHD/HDR/1080p kann am Ende einer einzigen Produktionskette eine ganze Palette von Videoformaten zur Verfügung gestellt werden (1080i, 1080p oder UHD HDR).