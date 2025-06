FIFA gewährt Medienrechte für VR China bis 2022 an CCTV

Als wichtigste öffentlich-rechtliche TV-Anstalt des Landes erreicht CCTV 99 % der gesamten Bevölkerung und verhilft der FIFA so in China zu einer maximalen Reichweite. CCTV wird auf seinen zahlreichen Kanälen, sei es im Fernsehen, in den neuen Medien oder auf mobilen Plattformen, über die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ berichten. Bereits seit der Endrunde 1978 in Argentinien wird die WM in China jeweils auf CCTV übertragen.