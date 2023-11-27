China Media Group als offizieller Sender der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ und FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2030™ in der VR China bestätigt

Sendevereinbarung für die nächsten beiden Auflagen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ und der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™

FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström dazu: „Wir freuen uns sehr und sind stolz auf unsere Partnerschaft mit CMG, durch die wir die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft für alle Fans in China zugänglich machen“

Übertragung des Turniers im zweitbevölkerungsreichsten Land der Erde untermauert Strategie zur Jugendförderung

Die FIFA hat bestätigt, dass sie mit der China Media Group (CMG) einen Vertrag für die Übertragung aller Spiele der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ und der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2030 sowie der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ und der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2031™ in der VR China abgeschlossen hat.

„Es ist wirklich eine Freude, dass wir mit CMG zu einer Einigung gekommen sind“, erklärte FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström. „Der chinesische Markt ist für die weltweite Fussballgemeinschaft von grosser Bedeutung. Wir wissen, wie begeistert die chinesischen Fussballfans sind. Wir freuen uns sehr und sind stolz auf unsere Partnerschaft mit CMG, durch die wir die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft für alle Fans in China zugänglich machen.“

Mit dieser Vereinbarung wird die seit vielen Jahren etablierte Partnerschaft zwischen der FIFA und CMG ausgebaut und die geplante Berichterstattung über das historische Turnier mit 48 Teams in China gestärkt. Ausserdem stellt sie einen wichtigen Schritt mit Blick auf die Bemühungen der FIFA dar, den Wettbewerb durch Digitalberichterstattung noch attraktiver für jüngere Zielgruppen zu machen.

„CMG ist in den letzten 50 Jahren ein guter Partner gewesen. Dadurch, dass wir das Unternehmen nun für die nächsten beiden Auflagen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft und der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft an Bord haben, wird die Berichterstattung über die Turniere wirklich aufgewertet“, fügte Grafström hinzu. „CMG ist bei der Übertragungstechnologie ganz weit vorn. Daher freuen wir uns darauf, bei der anstehenden FIFA Fussball-Weltmeisterschaft, der ersten mit 48 Teams, eine ganz neue Dimension zu erreichen.“

Die Übertragung der inklusivsten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ aller Zeiten im zweitbevölkerungsreichsten Land der Erde wird den Plänen des chinesischen Fussballverbands (CFA) zur Förderung des Jugendfussballs und der Leistung der Nationalteams noch mehr Schub verleihen.