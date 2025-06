Beginn des Ausschreibungsverfahrens für Medienrechte in Spanien für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™

Gestern wurden die Medienrechte für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ in Spanien ausgeschrieben. Seit ihrer Premiere 1991 hat die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ einen beispiellosen Boom erlebt und ist so zur weltweit populärsten Einzelveranstaltung im Frauensport avanciert. Die letzte Ausgabe 2019 in Frankreich verzeichnete eine Rekordmarke von über 1,1 Milliarden TV-Zuschauern und pulverisierte in vielen Gebieten die bisherigen Rekorde. Das spanische Nationalteam hat sich bereits für das Turnier qualifiziert, das nächstes Jahr vom 20. Juli bis zum 20. August 2023 in neun Spielorten und zehn Stadien in Australien und Neuseeland stattfindet.