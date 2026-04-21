Bahnbrechende Berichterstattung über FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ in Europa

Höchste Reichweite aller Zeiten durch wegweisende Vereinbarungen mit EBU und Saran Media Group

Garantierte frei empfangbare Übertragung in mehr als 40 Gebieten mit mindestens einem Live-Spiel pro Tag

Umfassende Medienpräsenz zur Förderung des Frauenfussballs bei der ersten FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ in Südamerika

Nach der Unterzeichnung zweier umfangreicher Medienrechtsverträge mit der European Broadcasting Union (EBU) und der Saran Media Group hat die FIFA heute die weitreichendste europäische Berichterstattung aller Zeiten über eine FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ bekanntgegeben. Die Vereinbarungen stellen eine bahnbrechende Präsenz des Turniers sicher, das vom 24. Juni bis zum 25. Juli 2027 in Brasilien stattfindet.

Im Rahmen der Vereinbarung mit der EBU werden 19 öffentlich-rechtliche Sendeanstalten in 18 europäischen Gebieten das Turnier umfassend und frei empfangbar im Fernsehen, Radio und über digitale Plattformen übertragen. Alle Spiele werden live übertragen, mit mindestens einem Live-Spiel pro Tag auf den Mitgliedskanälen der EBU. Umfassende Highlight-Pakete, unterstützt durch Eurovision News, machen das Turnier noch besser zugänglich und binden die Zuschauer auf dem gesamten Kontinent stärker ein. Die EBU hat ausserdem ihre Zusage von 2023 bekräftigt, auf ihrer eigenen digitalen Plattform und in ihrem Sendernetz kontinuierlich mindestens eine Stunde Frauenfussballinhalte pro Woche anzubieten. Die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ wird von den Mitgliedern der EBU in folgenden Gebieten übertragen: Belgien, Dänemark, Finnland, Grönland, Island, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Schweden, Schweiz, Slowakei, Spanien, Tschechien, Ukraine und Ungarn.

In einer separaten Vereinbarung hat die FIFA die Saran Media Group zur exklusiven Medienrechtsagentur für 24 europäische und eurasische Gebiete ernannt. In dieser Funktion wird die Saran Media Group mit führenden Sendeanstalten der einzelnen Märkte zusammenarbeiten, um die Reichweite zu maximieren und einem möglichst grossen Publikum Zugang zu verschaffen.

Folgende Gebiete werden von der Vereinbarung mit der Saran Media Group abgedeckt: Albanien, Armenien, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Estland, Georgien, Kasachstan, Kirgisische Republik, Kosovo, Kroatien, Lettland, Litauen, Moldawien, Montenegro, Nordmazedonien, Republik Irland, Rumänien, Serbien, Slowenien, Tadschikistan, Türkei, Turkmenistan und Usbekistan.

„Es ist bemerkenswert, wie der europäische Rundfunkmarkt diese historische Ausgabe der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft mit der umfassendsten Berichterstattung der Turniergeschichte unterstützt“, erklärte FIFA-Fussballdirektorin Jill Ellis.

„Es gibt eindeutig ein starkes Interesse an und ein klares Bekenntnis zu einem Weltklasseprodukt, wobei die Einnahmen aus den TV-Rechten in der Region reinvestiert werden sollen, um das Wachstum des Frauenfussballs weltweit anzukurbeln. Diese wegweisenden Vereinbarungen werden dafür sorgen, dass die Geschichten der Spielerinnen erzählt, glanzvolle Momente geteilt und Mädchen und Jungen allerorts zu grösseren Träumen inspiriert werden.“

Neben den Verträgen mit der EBU und der Saran Media Group hat die FIFA in Europa bereits Übertragungsrechte an M6 in Frankreich, TV4/SVT in Schweden und die BBC/ITV in Grossbritannien vergeben und befindet sich in Verhandlungen mit einigen wenigen verbleibenden Gebieten.