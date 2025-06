Ausschreibung der Medienrechte für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ und die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ in der Republik Korea

Die FIFA hat die Medienrechte für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ und die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ in der Republik Korea gesondert ausgeschrieben. Die jeweiligen Bieter können dabei auch Gebote für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2030™ und die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2031™ einreichen.

Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ ist die 23. Ausgabe und wird gemeinsam von Kanada, Mexiko und den USA veranstaltet. Drei Austragungsländer, 16 Spielorte, 48 Teams und 104 Spiele – so viele wie nie zuvor – werden im Juni und Juli 2026 mithilfe des Fussballs den Globus umspannen.

Die Republik Korea war 2002 zusammen mit Japan Gastgeberin der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ und blickt auf eine eindrucksvolle Turnierbilanz zurück. Nach dem WM-Debüt 1954 in der Schweiz hat das Land seit 1986 keine WM-Endrunde verpasst. Grösster Erfolg war Platz vier beim Heimturnier 2002. 2010 und 2022 gelang zudem jeweils der Einzug ins Achtelfinale.

Die Ausrichter der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ werden im Mai 2024 bestimmt. Noch bis zum 8. Dezember 2023 können interessierte FIFA-Mitgliedsverbände ihre Bewerbung einreichen. Die Taegeuk Ladies haben sich für vier der neun Ausgaben der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ seit 1991 qualifiziert, u. a. für die letzten drei Ausgaben in Kanada (2015), Frankreich (2019) und zuletzt in Australien und Aotearoa Neuseeland (2023).

Mithilfe der Ausschreibung werden die Medienunternehmen ermittelt, die hinsichtlich Übertragung und Programmgestaltung die nötigen Zusicherungen erbringen, damit die FIFA getreu ihren Zielen so viele Zuschauer wie möglich erreichen und den Fans ein erstklassiges TV-Erlebnis garantieren kann.

Die Unternehmen, die an einer oder beiden Ausschreibungen teilnehmen möchten, können die entsprechenden Unterlagen per E-Mail an korearepublic-mediarights@fifa.org anfordern.