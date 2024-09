The Next 90 zielt darauf ab, Fußballern/Fußballerinnen im Ruhestand das richtige Werkzeug zur Verfügung zu stellen, um ihre neue Karriere zu gestalten, sei es am Rande oder ganz ausserhalb des Spielfelds. Das Programm ermöglicht seinen Teilnehmern/Teilnehmerinnen dank einer pragmatischen Herangehensweise und einfachen Struktur zu den CEOs ihrer neuen Karriere zu werden.