Spieloffizielle für das Viertelfinale der FIFA Futsal-Weltmeisterschaft 2024™ ernannt

Der fünfmalige Sieger Brasilien und der amtierende Afrikameister Marokko machen am Sonntag in Buchara den Anfang, wenn Alejandro Martínez (Spanien), Juan Cordero (Spanien) und Jorge Flores (El Salvador) das Spiel leiten werden. Später am Abend trifft die Ukraine in der usbekischen Hauptstadt Taschkent auf Venezuela, wobei Tarek El Khatby (Ägypten), Aymer Kammoun (Tunesien) und Eduardo Fernandes (Portugal) das Spiel leiten werden.