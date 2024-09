Spieloffizielle für das Finale der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft 2024™ bekannt gegeben

Insgesamt 58 Schiedsrichterinnen leiten die Spiele in Kolumbien

Die Spieloffiziellen für das Finale der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft Kolumbien 2024™ am Sonntag, den 22. September 2024, und das Spiel um den dritten Platz am Tag zuvor, beide im Estadio Nemesio Camacho El Campín in Bogotá, stehen fest.