Gemischte Teams von Spieloffiziellen werden auch in der zweiten Runde der Gruppenspiele der Olympischen Fussballturniere eingesetzt

Wie an den jeweiligen Eröffnungstagen der Olympischen Fussballturniere der Männer und Frauen werden gemischtgeschlechtliche Teams die acht Spiele der vier Gruppen des Männerturniers (alle am Samstag, 27. Juli) und die sechs Spiele der drei Gruppen des Frauenturniers (alle am Sonntag, 28. Juli) leiten, wobei Jelena Cvetković in zwei dieser Spiele als Vierte Offizielle fungieren wird.