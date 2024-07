Chikotesha: „Man muss aus jedem Spiel etwas mitnehmen“

Weiterer Meilenstein in der beeindruckenden Karriere der Sambierin

„Teilnehmen ist wichtiger als gewinnen“, sagte Baron Pierre de Coubertin, der Gründer der Olympischen Spiele, 1904 in einer Rede über die olympischen Werte. Dies gilt sicher nicht für das sambische Frauennationalteam, das bei den Spielen 2024 in Paris nach einer Medaille greifen will. Bei Landsfrau Diana Chikotesha sieht die Sache schon anders aus.