Bibiana Steinhaus-Webb: „Auf dem Platz geht es um Entscheidungen und nicht um das Geschlecht“

Referat von Steinhaus-Webb vor FIFA-Mitarbeitenden am FIFA-Sitz in Zürich

Bibiana Steinhaus-Webb hat in ihrer Schiedsrichterkarriere gleich für einige Premieren gesorgt. So war sie die erste Frau, die sowohl bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ als auch beim Olympischen Fussballturnier der Frauen ein Finale geleitet hat, und auch die erste Frau, die in der deutschen Bundesliga der Männer ein Spiel gepfiffen hat – die Partie zwischen Hertha Berlin und Werder Bremen im September 2017.