Bekanntgabe der Spielleitung für das Finale der FIFA Futsal-Weltmeisterschaft 2024

Usbekistan ist Gastgeber der ersten FIFA-Veranstaltung in Zentralasien

Die Humo-Arena in Taschkent ist Schauplatz der wichtigsten Spiele des Turniers

Für das Finale der FIFA Futsal-Weltmeisterschaft Usbekistan 2024™ und das Spiel um den dritten Platz, die beide am Sonntag, 6. Oktober 2024, in der Humo-Arena in Taschkent ausgetragen werden, stehen die Spielleiter fest.