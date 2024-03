„Riesiger Erkenntnisgewinn“: Rückblick der Nationaltrainer auf die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™

Die amtierenden Nationaltrainer der 32 Verbände, die im letzten Jahr an der Frauen-WM in Australien und Aotearoa Neuseeland teilnahmen, diskutierten während zweier Tage am FIFA-Sitz in Zürich über Schiedsrichterleistungen sowie taktische und sportliche Belange. Auf dem Programm standen zudem Präsentationen der technischen Studiengruppe der FIFA, die während des Turniers eine Fülle an Daten gesammelt hatte.