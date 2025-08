Analyse der besten Teams der Welt: Die TSG bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2023™

Was zeichnet die FIFA Klub-Weltmeisterschaft aus der Perspektive der Analyse besonders aus?

Was sonst macht dieses Turnier so aufregend?

HL: „Ein weiterer einzigartiger Aspekt der FIFA Klub-Weltmeisterschaft ist der Zeitpunkt. Einige der teilnehmenden Klubs stehen zu dieser Zeit mitten in der heimischen Meisterschaft. Im Gegensatz zu den meisten internationalen Wettbewerben, bei denen die Teams oftmals nach Saisonende anreisen, treten Klubs wie Manchester City aus England und Fluminense aus Brasilien in der Mitte ihrer Saison an und stehen in nationalen und internationalen Wettbewerben. Das heisst also, dass diese Teams in absoluter Topform dabei sind. Sie können ihre Leistung aus den heimischen Wettbewerben auf dieses Turnier übertragen und in bester physischer Verfassung antreten.“