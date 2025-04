Guatemala wird Schauplatz eines Meilensteinereignisses der FIFA-Talentakademie

Guatemala hat das erste Meilensteinereignis der FIFA-Talentakademie in der Region Nord- und Mittelamerika sowie in der Karibik veranstaltet. Damit demonstriert das Land sein Engagement und seinen Einsatz für die Förderung von Nachwuchsspielern, damit diese ihr volles Potenzial ausschöpfen können.

Die Akademie ist Teil des FIFA-Talentförderprogramms (TDS) , das bereits in über 200 Mitgliedsverbänden weltweit eingeführt wurde. Ziel ist es, allen Nachwuchstalenten durch Expertenwissen faire Chancen zu bieten.

Der FIFA-Präsident Gianni Infantino erinnerte sich, wie er sich während seiner letzten beiden Besuche über die Fussballentwicklung ausgetauscht hatte. „Ich hatte die Ehre, Guatemala 2022 und 2023 zu besuchen, und werde die Leidenschaft, Energie und tiefe Zuneigung der Menschen für den Fussball nie vergessen. Während dieser beiden Besuche sprachen wir über die Bedeutung von Investitionen für die Fussballentwicklung, und heute sehen wir, wie die Vision zur Realität wird", erklärte er in einer Video-Nachricht.

„Dank des FIFA-Forward-Entwicklungsprogramms verfügt Guatemala bereits über ein hochmodernes Leistungszentrum der Spitzenklasse, und mithilfe der neuen FIFA-Akademie schaffen wir für Nachwuchsspieler einen klaren und nachhaltigen Weg, ihr volles Potenzial zu entfalten. Diese Akademie wird ein Ort sein, an dem Träume geboren und Talente gefördert werden.“

Das TDS zielt insbesondere auf die Schaffung von 75 durch die FIFA und die jeweiligen FIFA-Mitgliedsverbände geführten Eliteakademien weltweit bis 2027. Dies wird sicherstellen, dass Nachwuchsspieler – Mädchen und Jungen zugleich – das bestmögliche Coaching sowie Zugang zu angemessenen Einrichtungen erhalten und die Gelegenheit bekommen, in einem wettbewerbsorientierten Umfeld zu spielen

„Das TDS hat dazu beigetragen, ein solides Fundament für Nachwuchsmannschaften in Guatemala zu legen. Darüber hinaus konnte eine strategische Methodik eingeführt werden, die bei der Sichtung, Ausbildung und Entwicklung von Nachwuchstalenten in Guatemala helfen wird“, so Steven Martens.