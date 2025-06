Feier zu Ehren einer FIFA-Talentakademie für Mädchen in Hongkong (China)

FIFA-Talentakademie in Hongkong (China) ausschliesslich für U-12-Mädchen

Zweite Feier in der AFC-Region

In Hongkong (China) wurde zu Ehren der Fortschritte einer FIFA-Talentakademie für U-12-Mädchen eine Feier veranstaltet. Die Akademie bietet den Spielerinnen ein optimales Umfeld dank regelmässigen Trainings, Pflichtspielen gegen Jungs sowie Wettkämpfen im Ausland.

Das Talentförderprogramm (TDS) zielt insbesondere auf die Schaffung von 75 durch die FIFA und die jeweiligen FIFA-Mitgliedsverbände geführten Eliteakademien weltweit bis 2027. Die Akademien bieten den besten Juniorinnen und Junioren bestmögliche Betreuung, Zugang zu angemessenen Einrichtungen sowie die Chance, unter Wettkampfbedingungen zu spielen. 33 Akademien sind bereits in Betrieb. Im zweiten Halbjahr 2025 werden viele weitere folgen.

Beim Kräftemessen zwischen den U-12-Mädchen der FIFA-Talentakademie und einem U-13-Team aus Macao war von der ersten Minute an klar, dass es um weit mehr als ein Freundschaftsspiel ging. Die Spielerinnen zeigten mit ihrem Teamgeist, ihrer Unerschrockenheit und ihrem Einsatz eindrucksvoll, was den Frauenfussball in Hongkong (China) ausmacht.