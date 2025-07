UN-Diskussion über den Wert sportlicher Großveranstaltungen für nachhaltige Entwicklung

Bei einem hochrangig besetzten Treffen am Sitz der Vereinten Nationen in New York trafen die LOKs von Russland und Katar mit UN-Generalsekretär Ban Ki-Moon und zahlreichen weiteren Vertretern aus der Welt des Sports, darunter die Weltmeister Cafu und Carli Lloyd, zusammen und diskutierten über den Wert der Ausrichtung sportlicher Großveranstaltungen für eine nachhaltige Entwicklung.

Nach einer kurzen Vorstellung und Einführung durch Ban Ki-Moon, sagte Hassan Al Thawadi, der Generalsekretär des Supreme Committee for Delivery and Legacy (Oberster Rat für Organisation und Nachhaltigkeit, kurz SC) und Haupt-Geschäftsführer des Lokalen Organisationskomitees für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™: "Fussball ist die unbestrittene Nummer eins aller Freizeitbeschäftigungen im Nahen Osten. Wir leben und atmen Fussball. Wo auch immer man in dieser Region hingeht, wird Fussball gespielt – in Stadien, in Parks, auf den Straßen und an den Stränden.