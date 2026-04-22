FIFA-Initiative zum Pflanzen von Bäumen in allen Spielorten der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

FIFA-Unterstützung für Wiederaufforstungs- und Baumpflanzprojekte in allen 16 Spielorten zum langfristigen Umweltschutz

Positives ökologisches Vermächtnis für Städte in ganz Nordamerika dank Zusammenarbeit mit der Arbor Day Foundation

Bekanntgabe anlässlich des Tags der Erde und mit Blick auf die Fortschritte der Baumpflanzinitiative auf dem Weg zur WM 2026

Anlässlich des Tags der Erde hat die FIFA Wiederaufforstungs- und Baumpflanzprojekte in allen 16 Spielorten der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ in Nordamerika angekündigt. Die gemeinsam mit der Arbor Day Foundation realisierte Initiative soll ein positives ökologisches Vermächtnis schaffen, indem konkrete regionale Bedürfnisse in Kanada, Mexiko und den USA aufgenommen werden, z. B. die Wiederherstellung der Landschaft nach Naturkatastrophen, die Förderung der Biodiversität oder Hochwasserschutz.

Seit dem Start 2025 hat sich die Sanierungs- und Gemeindearbeit auf langfristige ökologische Fortschritte vor Ort, ein stärkeres ziviles Engagement und mehr lokale Investitionen in den Naturschutz weit über den Schlusspfiff der WM hinaus konzentriert. Die Initiative sieht sowohl eine grossflächige Wiederaufforstung als auch das Anpflanzen von Bäumen in den Gemeinden vor. Gemeinsam mit der Arbor Day Foundation unterstützt die FIFA Projekte, um durch Wiederaufforstungsmassnahmen in ganz Nordamerika eine Million Bäume zu pflanzen. Dank den lokalen Projekten in den 16 WM-Spielorten werden zudem mehr als 12.000 Bäume in Parks, in Schulen, bei Bahnhöfen und auf anderen öffentlichen Plätzen gepflanzt.

FIFA startet Baumpflanzaktion in allen Austragungsorten der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ Previous 01 / 10 FIFA Delivers Tree Planting Initiative 02 / 10 FIFA Delivers Tree Planting Initiative 03 / 10 FIFA Delivers Tree Planting Initiative 04 / 10 FIFA Delivers Tree Planting Initiative 05 / 10 FIFA Delivers Tree Planting Initiative 06 / 10 FIFA Delivers Tree Planting Initiative 07 / 10 FIFA Delivers Tree Planting Initiative 08 / 10 FIFA Delivers Tree Planting Initiative 09 / 10 FIFA Delivers Tree Planting Initiative 10 / 10 FIFA Delivers Tree Planting Initiative Next

Im Rahmen von Wiederaufforstungsprojekten in ganz Nordamerika sowie lokalen Baumpflanzaktionen unter der Leitung der Arbor Day Foundation sowie lokalen Partnern wurden bereits mehr als 250.000 Bäume angepflanzt. Unter dem Dach der Initiative werden insgesamt 19 Waldprojekte und 20 lokale Baumpflanzaktionen realisiert, die von 24 Partnern vor Ort unterstützt werden. Die Wiederaufforstungsmassnahmen erstrecken sich auf ein Gebiet von über 800 Hektaren. Das sind rund 1000 Fussballfelder.

„Diese Zusammenarbeit stärkt unser Engagement für ein positives und nachhaltiges Vermächtnis in der Region der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026. Neben den Wiederaufforstungsprojekten werden die Baumpflanzaktionen nach den Spielstädten in den USA nun auch auf jene in Kanada und Mexiko ausgedehnt und unterstützen konkrete Projekte je nach den Bedürfnissen vor Ort. Mit dieser Arbeit verbessern wir die lokale Umgebung, fördern das gesellschaftliche Engagement und schaffen Grünflächen, von denen die Bevölkerung auf Generationen hinaus profitieren wird“, sagte Amy Hopfinger, Geschäfts- und Strategiedirektorin der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™.

Die Massnahmen sollen die Widerstandskraft der Menschen vor Ort stärken, da Bäume die Hitze in den Städten mindern, die Luftqualität verbessern und den Oberflächenabfluss nach Starkregen regulieren, und leisten damit einen wichtigen Beitrag zu den Zielen der Nachhaltigkeits- und Menschenrechtsstrategie der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™. Schwerpunkte dabei sind der ökologische Nutzen, die Förderung der Biodiversität sowie regionale Prioritäten in Kanada, Mexiko und den USA.

„Dieses Engagement zeigt, wie wichtig es ist, Kanadas grosse Biodiversität zu schützen und ganzheitliche ökologische Massnahmen zu fördern. Dank der Zusammenarbeit mit lokalen Partnern und Schlüsselakteuren schaffen wir ein positives Vermächtnis, das die Spielorte stärkt und weit über 2026 von Nutzen ist“, betonte Peter Montopoli, Turnierdirektor Kanada der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™.

„Wichtige Spielortregionen in Mexiko, einschliesslich Guadalajara, Monterrey und Mexiko-Stadt, profitieren von dieser Umweltschutzinitiative. Dank den Wiederaufforstungs- und Gemeindeprojekten können wir die Volksgesundheit verbessern, langfristige ökologische Fortschritte erzielen und so zu den übergeordneten Nachhaltigkeitszielen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 beitragen“, erklärte Jurgen Mainka, Turnierdirektor Mexiko der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™.

Dank dem Netz lokaler Partner der Arbor Day Foundation schlagen die laufenden Baumpflanzaktionen, die den ganzen Sommer über fortgesetzt werden, eine Brücke zwischen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ und Umweltschutzinitiativen vor Ort. Nach erfolgreichen Veranstaltungen in neun Spielorten sind weitere Aktionen in Seattle (24. April), Philadelphia (27. April), Boston (1. Mai), New York/New Jersey (12. Mai) und Toronto (30. Mai) geplant. Für die restlichen Spielorte in Mexiko sind Termine im Juli und August vorgesehen.